Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение комитета СФ о подготовке совместного решения с Госдумой о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).
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