Матвиенко поддержала приостановку участия России в работе ПА ОБСЕ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение комитета СФ о подготовке совместного решения с Госдумой о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).