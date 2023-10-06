Астраханские ветераны совершили автомарш по городам трудовой доблести

В конце сентября астраханские ветераны отправились в автомарш по городам трудовой доблести. Преодолев в общей сложности более 2300 километров, они посетили поволжские города Самару, Казань, Ульяновск, Саратов.
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