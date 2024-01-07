Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал о поражающем ответе России на «просьбу» по Украине.
В США заявили о поражающем ответе России на «просьбу» по Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Николаев
Эй! Пиндосовский придурок! Хватит врать! Россия никогда не отказывалась от переговоров! Только вот теперь переговоры будут НА НАШИХ УСЛОВИЯХ!!! Весь Юго-Восток украины, это Россия! Остальная часть украины нейтральная, ни каких войск кроме Российских миротворцев и полиции. И отвод натовских гоблинов до границ 1991 года!
Ответить
17 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Да пендосы конкретно хотят надуть гаранта как Николая второго. Ну и что, что у них такие старые методички Лавров способен обеспечить их успех. Дело в том что Украина выскальзывает из их поля на время выборов и чтобы это миминизировать им нужны опять гарантии от гаранта и жест доброй моли. Ведь это можно будет использовать против него на выборах. Да и с опозицией никто цуцкаться во время боевых действий, не будет вот по этому они говорят гаранту ну давай ведь ты же делал как лучше нам? Че упираеться мы тебя так классно обманывали и с Минском и со Станбулом и с зерновой бзделкой. А все Блинке с ЦРУ баюн.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии