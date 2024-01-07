В США заявили о поражающем ответе России на «просьбу» по Украине

ОТ

Олег Тимофеев

Да пендосы конкретно хотят надуть гаранта как Николая второго. Ну и что, что у них такие старые методички Лавров способен обеспечить их успех. Дело в том что Украина выскальзывает из их поля на время выборов и чтобы это миминизировать им нужны опять гарантии от гаранта и жест доброй моли. Ведь это можно будет использовать против него на выборах. Да и с опозицией никто цуцкаться во время боевых действий, не будет вот по этому они говорят гаранту ну давай ведь ты же делал как лучше нам? Че упираеться мы тебя так классно обманывали и с Минском и со Станбулом и с зерновой бзделкой. А все Блинке с ЦРУ баюн.