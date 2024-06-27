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Роналду нанес 12 ударов на Евро-2024 – больше всех, по 4 правой, левой и головой. Большинство из них неопасные – xG составил 1,1

Роналду нанес 12 ударов на Евро-2024 – больше всех, по 4 правой, левой и головой. Большинство из них неопасные – xG составил 1,1

На данный момент португалец нанес 12 ударов в 3 матчах на турнире – по 4 левой и правой ногами и головой, больше всех на этом Евро.

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