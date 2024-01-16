Почему моряки веками спали в гамаках на кораблях

Веками моряки использовали гамаки вместо обычных кроватей на кораблях. Это необычное изделие для сна вызывает интерес и вопросы: почему моряки прошлого предпочитали гамаки, а не удобные кровати, как в современное время? .
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