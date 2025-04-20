Царьград Petrov Sergey/Globallookpress Пётр Толстой ответил на извечный вопрос о русских и украинцах.
Пётр Толстой ответил на извечный вопрос о русских и украинцах: Тема, которую не принято обсуждать публично
Комментарии
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Николай Берлизов
То есть введение в СССР для всех, включая русских, бесплатной медицины, всеобщего бесплатного образования, гарантий трудоустройства, оплачиваемых отпусков, пенсионного обеспечения, обеспечения жильём, мизерной квартплаты - это ваш "только кнут"? То-то численность этнических русских за 13 лет с 1926 по 1939 г. выросла на 21 800 396 человек - на 28%. Кнутом размножаться загоняли...
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6 час.
Николай Арзамасцев
Пётр Толстой прав, с русофоба Кучмы началась плеяда укроправителей, рейтинг которых был прямо пропорционален их русофобии!
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5 час.
Владимир Петров
Бесплатное образование и медицина - не бесплатны. А оплачиваются из суммы средств, недоплаченных работнику, взятых в форме ли налогов, или в виде ограничений. В позднем СССР, по официальным данным, человек в среднем расплачивался за все "бесплатности" к 25 годам. А далее давал чистую прибыль. До пенсии. А из денег, им заработннных, строилось жильё с улучшенной планировкой, закрытые рспределители, элитные санатории, создавались очень комфортные условия для жизни номенклатуры. Которая потом бездарно и подло предала своих кормильцев - рядовых "совков". В ранннем Союзе пенсии были не у всех, были мизерными. Потом - чуть больше... Мизерная квартплата имела результатом перекосы в финансировании ЖКХ, когда "бесплатный" сантехник выламывал у тебя трояк, потому что зарплата у него копеечная. Но вернёмся к национальному вопросу. В довоенный период в демографии имела место русская крестьянская традиция многодетности. Которая в дальнейшем сошла на нет. Кроме того, ваши числа вызывают сомнения - коммунисты всегда истошно врали в статистике. Во всяком случае, в той, что предназначалась народу. В последней предвоенной переписи населения обнаружилась нехватка нескольких миллионов счастливых совграждан. Это и понятно: статистика врала вдохновенно, а перепись велась по научной методике и обнажила нехватку миллионов. Данные засекретили, а переписчиков перестреляли. И, наконец, в большинстве развитых стран начальное образование было бесплатным, медицина - где страховой, а где и бесплатной... Строилось муниципальное и служебное жильё для пролетариев и служащих... И всё это без гражданской войны и умертвия миллионов, без раздавления интеллигенции... Чудовищно нищая Корея без коммунистов на юге расцвела, а на севере пребывает в опрятной скудости и в шорах чучхе у подножия позолоченных истуканов...
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4 час.
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