Министр обороны России поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, способствует достижению побед на полях сражений.
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