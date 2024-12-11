Депутат Госдумы Аксёненко высказался за частичный запрет продажи пиротехники

По мнению парламентария, продавать такой товар могут только специализированные магазины.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко в своих социальных сетях заявил, что поддерживает инициативу запрета продажи пиротехники в онлайн-магазинах.
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