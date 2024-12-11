Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    Орещник новая система. У сложных изделий есть право на ошибку по теории отказов. Но каждый удар по окраинам ссср буде..."Добрый вечер, зв...
  • Алекс Кузь
    Кто бы мог подумать что деликатные проблемы соседних народов частная собств будет решать так просто. А как же мальчиш...Русские "дёрнули ...
  • Сергей Карабухин
    ..Американцы и европейцы ещё не видели наше самое страшное и новейшее оружие – «Оливье». Они после как увидели «Ореш...МИД России запрос...

Депутат Госдумы Аксёненко высказался за частичный запрет продажи пиротехники

Депутат Госдумы Аксёненко высказался за частичный запрет продажи пиротехники

По мнению парламентария, продавать такой товар могут только специализированные магазины.Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко в своих социальных сетях заявил, что поддерживает инициативу запрета продажи пиротехники в онлайн-магазинах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх