Картину со "святым Кличко" нашли в офисе экс-главы "Укрстроя", погоревшего на взятке в 22 млн евро

В сеть попали интересные фотографии из элитного дома Максима Никитася, известного на Украине коррупционераКартина со "святым Кличко" разлетелась по соцсетям после обыска в элитном доме у известного украинского коррупционера Максима Никитася.
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