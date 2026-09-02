"Туту" увеличили продажи билетов на Дальний Восток на 6,5%

На Восточном экономическом форуме, прошедшем 1-4 сентября, сервис "Туту" сообщил о росте продаж билетов в ДФО в 2026 году: железнодорожные на 6,5%, автобусные на 7,2%.
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