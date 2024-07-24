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Царьград

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Африканка подаст в суд на правительство Англии за дискриминацию полигамных отношений

Африканка подаст в суд на правительство Англии за дискриминацию полигамных отношений

Жительница ЮАР, которой отказали в разрешении на переезд из Африки в Великобританию к двум её любовникам-мужчинам, чтобы "любящая семья" воссоединилась, пообещала подать в суд на британское правительство, если решение не будет отменено.

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