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В храме рассказали о готовившем покушение на «духовника Путина» клирике

В храме рассказали о готовившем покушение на «духовника Путина» клирике

В храме Воскресения Христова в столичных Сокольниках рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого некоторые называют духовником президента России Владимира Путина.

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