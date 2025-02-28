В храме рассказали о готовившем покушение на «духовника Путина» клирике

В храме Воскресения Христова в столичных Сокольниках рассказали о клирике, готовившем покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), которого некоторые называют духовником президента России Владимира Путина.
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