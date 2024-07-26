В Гусино питьевая вода не соответствовала нормам

Суд обязал изменить ее качество В марте этого года в адрес Управления Роспотребнадзора по Смоленской области поступило обращение о неудовлетворительном качестве питьевой воды в деревне Гусино Краснинского района.
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