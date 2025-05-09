Артист из Сибири поделился эмоциями от съемок в фильме о ВОВ: «Это испытание»

Актер из Красноярского края Олег Каменщиков хорошо знаком зрителям по ролям в таких проектах, как «Девушки с Макаровым», «Белая полоса», «Чикатило», недавно стартовавшему сериалу «Блогеры взаперти» и свежей премьере семейного фильма «Денискины рассказы».