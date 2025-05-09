ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лепаева
    Мне больше нравятся как пели певцы в СССР у них в песнях была душа вложена сейчас таких нетСовременные артис...
  • Людмила Лепаева
    Всех выслать из страны пусть домой домойРоссийский военко...
  • Людмила Лепаева
    Не поняла деньги нам вернут. Силу мы показали и утёрлись?Германия захватил...

Артист из Сибири поделился эмоциями от съемок в фильме о ВОВ: «Это испытание»

Артист из Сибири поделился эмоциями от съемок в фильме о ВОВ: «Это испытание»

Актер из Красноярского края Олег Каменщиков хорошо знаком зрителям по ролям в таких проектах, как «Девушки с Макаровым», «Белая полоса», «Чикатило», недавно стартовавшему сериалу «Блогеры взаперти» и свежей премьере семейного фильма «Денискины рассказы».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх