Жить надо искренне, по правде, как живут дети: Мудрые слова Игнатия Богоносца

Учредитель Царьграда, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев напомнил об удивительном житие Игнатия Богоносца, который говорил: жить надо искренне, по правде, как живут дети.
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