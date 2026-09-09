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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иван Олейников: «Когда узнал об интересе ЦСКА, сразу сказал, что хочу туда, и все быстро достаточно получилось»

Иван Олейников прокомментировал переход из « Крыльев Советов » в ЦСКА . – Это детская мечта, которая переросла затем уже в цель.

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