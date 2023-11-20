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Царьград

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Бунт с пожаром: Пятеро арестантов забаррикадировались в изоляторе Тюменской области - источник

Бунт с пожаром: Пятеро арестантов забаррикадировались в изоляторе Тюменской области - источник

В Тюменской области пятеро арестантов забаррикадировались в камере и устроили погром.Как передаёт телеграм-канал SHOT, пять арестованных (в том числе за кражу, изнасилование, разбой), которых доставили из СИЗО №1 в изолятор временного содержания в Тобольске, оказались недовольны условиями содержания, а потому устроили погром.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Совсем обнаглели, мало того ,что на суде ведут себя вызывающе, грозят написать жалобу на судью и всячески затягивают процесс, была присяжным заседание, так ещё им какие-то комфортные условия подавай.
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16 час.

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