Бунт с пожаром: Пятеро арестантов забаррикадировались в изоляторе Тюменской области - источник

В Тюменской области пятеро арестантов забаррикадировались в камере и устроили погром.Как передаёт телеграм-канал SHOT, пять арестованных (в том числе за кражу, изнасилование, разбой), которых доставили из СИЗО №1 в изолятор временного содержания в Тобольске, оказались недовольны условиями содержания, а потому устроили погром.