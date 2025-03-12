Бизнес-омбудсмен Чувашии организовал круглый стол по проблемам маркировки товаров легкой промышленности

В центре «Мой бизнес» Чувашской Республики 6 марта проведен инициированный Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александром Рыбаковым круглый стол с субъектами бизнеса по проблемным вопросам обязательной маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации.
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