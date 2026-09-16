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Царьград

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Ирина Безрукова раскрыла секреты ухода за кожей в 61 год

Ирина Безрукова раскрыла секреты ухода за кожей в 61 год

Актриса Ирина Безрукова, в возрасте 61 года, рассказала о своей регулярной заботе о коже, включая посещение косметолога и использование процедур биоревитализации.

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