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Татар-информ

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Сын Плющенко поднялся с 16-го на второе место на Гран-при в Анкаре

Сын Плющенко поднялся с 16-го на второе место на Гран-при в Анкаре

Фото: скриншот из видео 13-летний Александр Плющенко, выступающий за Азербайджан, совершил впечатляющий рывок на этапе юниорского Гран-при в Анкаре.

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