Более 2,8 млн просмотров набрали материалы столичного портала потребителей

За четыре года материалы столичного портала потребителя набрали более 2,8 миллиона просмотров. Ресурс помогает в любое время найти проверенные сведения о качестве товаров и услуг и разобраться, как защитить свои интересы при возникновении спора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Люсиновской за...
- Собянин: В Южном ...
- МЕ Российскими батар...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым