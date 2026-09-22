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МОСИНФОРМ

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Более 2,8 млн просмотров набрали материалы столичного портала потребителей

Более 2,8 млн просмотров набрали материалы столичного портала потребителей

За четыре года материалы столичного портала потребителя набрали более 2,8 миллиона просмотров. Ресурс помогает в любое время найти проверенные сведения о качестве товаров и услуг и разобраться, как защитить свои интересы при возникновении спора.

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