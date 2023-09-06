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Белый дом: Вашингтон не уведомляет Москву о визитах своих чиновников в Киев

Белый дом: Вашингтон не уведомляет Москву о визитах своих чиновников в Киев

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают необходимым уведомлять Россию о планах своих должностных лиц относительно посещения Украины, передает РИА Новости.

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