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Грету Тунбергу в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию

Грету Тунбергу в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию

Шведская экоактивистка за последние четыре года получила массу наград, не хватает только главной фото: ZUMA Press, Inc.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Деточка источает все признаки юношеской тошнотности. Как этого не замечают корифеи Нобелевского жюри ? Она оседлала трЭндовую тему и спекулирИт по полной программе, чем ужЕ заслужила Шнобелевской премии. Это ей светит и она получит-таки желанный приз.
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9 м.
Инна Kaц
Она из скандинавии, при чем здесь равины, Евреи вам поперёк горла....
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9 м.

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