Грету Тунбергу в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию

Сергей Дмитриев

Деточка источает все признаки юношеской тошнотности. Как этого не замечают корифеи Нобелевского жюри ? Она оседлала трЭндовую тему и спекулирИт по полной программе, чем ужЕ заслужила Шнобелевской премии. Это ей светит и она получит-таки желанный приз.