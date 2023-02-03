Шведская экоактивистка за последние четыре года получила массу наград, не хватает только главной фото: ZUMA Press, Inc.
Грету Тунбергу в четвертый раз номинировали на Нобелевскую премию
Комментарии
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Сергей Дмитриев
Деточка источает все признаки юношеской тошнотности. Как этого не замечают корифеи Нобелевского жюри ? Она оседлала трЭндовую тему и спекулирИт по полной программе, чем ужЕ заслужила Шнобелевской премии. Это ей светит и она получит-таки желанный приз.
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9 м.
Инна Kaц
Она из скандинавии, при чем здесь равины, Евреи вам поперёк горла....
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9 м.
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