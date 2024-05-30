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Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Я уже миллион раз писала на МТ, что единственной гарантией выступает ФИЗИЧЕСКИЙ УХОД США из НАТО, а НАТО из Восточной...Весточка из Киева...
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Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Юрий Кот "Привет, брат. Температура по нашей палате "Украина" в порядке нормы. Идейных тупых нацистов выгребли.

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Комментарии
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Natalija Osminina
А во-вторых, смысл содержания американцами  европейского НАТО в том, чтобы охранять Европу НЕ БЕСПЛАТНО. И рост процентов с 2% на 3.5% - это НИ О ЧЕМ, Потому что надо определиться: или ты грабишь Европу до дна, либо оставляешь  этот рынок и получаешь с него дивиденды. США и  определились. Тогда, когда  рискнули арестовать российские активы. Таким образом они заставили Европу изъять 280 миллиардов из своего реального экономического сектора (а это для ЕС огромные деньги) и передать их США. То есть США заверили ЕС, что они их &quot;крыша&quot; и что за кражу российских  активов ЕС ничего не будет- то есть деньги, которые ЕС должен России они &quot;предложили&quot; отдать США. Раз  ЕС за перекачанные в него российские ресурсы физически не может отдать деньги России (из-за отсутствия СВИФТ), то пусть отдадут их - американцам, потому что те вложились в оружие Украины и Европа должна внести в это свою лепту. А за это США разрешают ЕС использовать евровые  ПРОЦЕНТЫ в их СОБСТВЕННЫХ интересах. За этим действием идет цепочка - Россия  национализирует имущество ЕС (которое являлось неким &quot;залогом&quot;)  на своей территории. После чего встанет вопрос логичности дальнейших поставок  ресурсов России в Европу, если залога нет, а деньги за них она платить принципиально не будет. И тем более в условиях её превращения в голодранца и нищеброда из-за выбивания под ней колониальной базы ресурсов в Африке.
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10 мин.
Natalija Osminina
То есть от Европы скоро не останется НИЧЕГО, кроме нищеты и бедлама. И зачем она такая США?))) А почему я взяла слово &quot;предложить&quot; в кавычке- так это потому, что ЕС при всем желании не может не отдать эти 280 миллиардов -США, потому что эмиссией Центрального банка  ЕС заведует ЦБ США.  И Джанет Йеллен сказала Кристин Лагард, что если ЕС не отдаст США 280 млрд, она  изымет их из суммы эмиссии еврр.
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3 мин.
Natalija Osminina
Я уже миллион раз писала на МТ, что единственной гарантией выступает ФИЗИЧЕСКИЙ УХОД США из НАТО, а НАТО из Восточной Европы.  Какие еще гарантии более весомые??? Выполнение Путинского &quot;неультиматума&quot; за 17 декабря 2021 года.
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2 мин.

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