Весточка из Киева. Выгребли всё, что было хоть немного идейным

Natalija Osminina

А во-вторых, смысл содержания американцами европейского НАТО в том, чтобы охранять Европу НЕ БЕСПЛАТНО. И рост процентов с 2% на 3.5% - это НИ О ЧЕМ, Потому что надо определиться: или ты грабишь Европу до дна, либо оставляешь этот рынок и получаешь с него дивиденды. США и определились. Тогда, когда рискнули арестовать российские активы. Таким образом они заставили Европу изъять 280 миллиардов из своего реального экономического сектора (а это для ЕС огромные деньги) и передать их США. То есть США заверили ЕС, что они их "крыша" и что за кражу российских активов ЕС ничего не будет- то есть деньги, которые ЕС должен России они "предложили" отдать США. Раз ЕС за перекачанные в него российские ресурсы физически не может отдать деньги России (из-за отсутствия СВИФТ), то пусть отдадут их - американцам, потому что те вложились в оружие Украины и Европа должна внести в это свою лепту. А за это США разрешают ЕС использовать евровые ПРОЦЕНТЫ в их СОБСТВЕННЫХ интересах. За этим действием идет цепочка - Россия национализирует имущество ЕС (которое являлось неким "залогом") на своей территории. После чего встанет вопрос логичности дальнейших поставок ресурсов России в Европу, если залога нет, а деньги за них она платить принципиально не будет. И тем более в условиях её превращения в голодранца и нищеброда из-за выбивания под ней колониальной базы ресурсов в Африке.