Роспотребнадзор заявил о появлении в России отдельных случаев микоплазменной инфекции

В целом, эпидемиологическая ситуация находится под контролем, сообщили в ведомстве.В России на фоне роста респираторными заболеваниями зафиксированы отдельные случаи микоплазменной инфекции, сообщает Роспотребнадзор.
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