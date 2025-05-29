В Республике Коми наградили победителей регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники МВД по Республике Коми совместно с представителями Общественного совета при ведомстве наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса МВД России «Полицейский Дядя Стёпа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии