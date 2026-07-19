Волонтёры из СНГ соберутся в Кенозерском парке ЮНЕСКО

В период с 8 по 15 августа на территории Кенозерского национального парка, чей культурный ландшафт включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоится слёт добровольцев из стран Содружества Независимых Государств.
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