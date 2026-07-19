Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 581 подписчик

Волонтёры из СНГ соберутся в Кенозерском парке ЮНЕСКО

Волонтёры из СНГ соберутся в Кенозерском парке ЮНЕСКО

В период с 8 по 15 августа на территории Кенозерского национального парка, чей культурный ландшафт включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, состоится слёт добровольцев из стран Содружества Независимых Государств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии