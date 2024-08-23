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Русская весна

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Армия России громит врага на торецком и покровском направлениях (КАРТА)

Армия России громит врага на торецком и покровском направлениях (КАРТА)

Торецкое направление. Продолжаются тяжелые бои в Дружбе, Северном и Торецкое. В последнем российские войска закрепились в многоэтажной застройке в восточной части города на участке шириной до 750 метров на глубину до 800 метров.

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