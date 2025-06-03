«Переговоры прошли НЕ НЕГАТИВНО» - турецкий МИД: в переводе на русский - «никак». Что в сухом остатке?

Alex Nемо

В статье не указано что российская делегация более часа сидела и ждала придурка умерова, который вроде как глава уркаинской делегации. Я конечно не дипломат и не решаю вопросов мирового значения, но всем, кто со мной и моей командой работал или хочет работать, очень хорошо известен простой факт - если назначена встреча я не жду более 15 минут, а потом просто ухожу и решаю вопросы по данной теме совсем с другими людьми. С теми кто понимает что уважение и пунктуальность основа-основ в переговорах на любую тему!