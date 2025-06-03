«Переговоры прошли НЕ НЕГАТИВНО» - турецкий МИД: в переводе на русский - «никак». Что в сухом остатке?

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БлокнотРУ Следующая встреча сторон может состояться в Киеве «при других обстоятельствах».

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
НАЦИЗМ дипломатическим путем НЕ РЕШИТСЯ!!   Совсем &quot;ку-ку&quot;, что ли?
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21 час.
Alex Nемо
В статье не указано что российская делегация более часа сидела и ждала придурка умерова, который вроде как глава уркаинской делегации. Я конечно не дипломат и не решаю вопросов мирового значения, но всем, кто со мной и моей командой работал или хочет работать, очень хорошо известен простой факт - если назначена встреча я не жду более 15 минут, а потом просто ухожу и решаю вопросы по данной теме совсем с другими людьми. С теми кто понимает что уважение и пунктуальность основа-основ в переговорах на любую тему!
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17 час.
Игорь Кузнецов
Позитив &quot;прямых&quot; переговоров есть, как в гуманитарных обменах, так и в прекращении хайпа по поводу &quot;возвращения украинских детей&quot;. Забрать 6 тысяч трупов военнослужащих - это тоже очень &quot;больной удар&quot; для киевской хунты. Главное что не прекращали боевые действия во время переговоров и не было с нашей стороны &quot;жестов доброй воли&quot; как в Стамбуле в 2022 году на переговорах.
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5 час.
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