Спички - не игрушка

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Вдогонку к провалившемуся мятежу. Путин сказал, что главарь – ушлый проходимец, сосущий двух маток: 86 млрд рублей получил на военную кампанию и еще 80 хватанул

Вдогонку к провалившемуся мятежу. Путин сказал, что главарь – ушлый проходимец, сосущий двух маток: 86 млрд рублей получил на военную кампанию и еще 80 хватанул

Вдогонку к провалившемуся мятежу. Очень интересно смотреть, как догорают и чадят пригожинские сетки, набитые троллями.

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