На территории Республики Крым в период с 17 по 19 января 2025 года сотрудники Госавтоинспекции проведут оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»Цель проводимого мероприятия-усиление работы по профилактике и предупреждению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, способствующих совершению дорожно-трансп.