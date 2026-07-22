KKR Real Estate Finance Trust представил отчетность за II квартал 2026 года

Американский инвестиционный фонд недвижимости KKR Real Estate Finance Trust Inc. (NYSE: KREF), специализирующийся на финансировании и выдаче старших ипотечных кредитов под объекты коммерческой недвижимости, представил отчетные данные за второй квартал 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии