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KKR Real Estate Finance Trust представил отчетность за II квартал 2026 года

KKR Real Estate Finance Trust представил отчетность за II квартал 2026 года

Американский инвестиционный фонд недвижимости KKR Real Estate Finance Trust Inc. (NYSE: KREF), специализирующийся на финансировании и выдаче старших ипотечных кредитов под объекты коммерческой недвижимости, представил отчетные данные за второй квартал 2026 года.

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