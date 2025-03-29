Солнце Перу согрело Москву

Есть такой жанр — журналист меняет профессию. Наш коллега спортивный комментатор перуанского происхождения Лоренсо де Чосика изначально готовился стать профессиональным футболистом и играть за сборную Перу, но не сложилось.
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