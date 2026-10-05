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Царьград

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Матвиенко предложила отменить льготы на деликатесы ради школ и больниц

Матвиенко предложила отменить льготы на деликатесы ради школ и больниц

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить льготы на НДС для деликатесов, таких как омары и устрицы.

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