Политика как он...
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Политика как она есть

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В Ставрополе восьмерых подростков задержали за экстремизм

В Ставрополе восьмерых подростков задержали за экстремизм

Сотрудники силовых ведомств совместно задержали в Ставрополе восьмерых несовершеннолетних парней, которых обвиняют в создании и участии в экстремистском сообществе.

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