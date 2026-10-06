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Царьград

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Права начнут аннулировать без предупреждения: что нужно знать до 1 марта

Права начнут аннулировать без предупреждения: что нужно знать до 1 марта

С 1 марта 2027 года порядок медосвидетельствования водителей кардинально меняется: данные о здоровье будут передаваться в ГИБДД автоматически, без согласия самого человека.

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