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Белоусов: Россия планирует выйти на 32 тысячи БПЛА в год к концу десятилетия

К концу 2030 года Россия намерена выпускать 32 тысячи беспилотников в год. Об этом сообщил первый вице-премьер страны Андрей Белоусов на совещании по беспилотным летательным аппаратам у президента России Владимира Путина.

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