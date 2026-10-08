В Москве врачи извлекли более 250 магнитов из желудка двухлетней девочки

В Москве хирурги извлекли из желудка двухлетней девочки более 250 магнитных шариков. Операция прошла успешно, сейчас ребёнок чувствует себя хорошо.
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