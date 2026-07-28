Nikita Zezin, an employee of the Russian Academy of Sciences beaten up by "fathers on jeeps", died in hospital

Nikita Zezin, 68-year-old director of the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, who made a remark to local teenagers and then "talked" with the father of one of the children, died in a Yekaterinburg hospital.
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