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The Eurasia Daily news agency

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Nikita Zezin, an employee of the Russian Academy of Sciences beaten up by "fathers on jeeps", died in hospital

Nikita Zezin, an employee of the Russian Academy of Sciences beaten up by "fathers on jeeps", died in hospital

Nikita Zezin, 68-year-old director of the Ural Federal Agrarian Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, who made a remark to local teenagers and then "talked" with the father of one of the children, died in a Yekaterinburg hospital.

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