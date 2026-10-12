В Серпухове 12 октября на пяти улицах отключат свет

12 октября с 10:00 до 15:00 в Серпухове проведут плановые технические работы на электросетях, из-за которых подача ресурса может быть приостановлена по пяти адресам: на Калужской улице, улице Бугорок, 2-й Московской улице, а также в Калужском и Безымянном переулках.