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Царьград

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В Серпухове 12 октября на пяти улицах отключат свет

В Серпухове 12 октября на пяти улицах отключат свет

12 октября с 10:00 до 15:00 в Серпухове проведут плановые технические работы на электросетях, из-за которых подача ресурса может быть приостановлена по пяти адресам: на Калужской улице, улице Бугорок, 2-й Московской улице, а также в Калужском и Безымянном переулках.

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