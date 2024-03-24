МЧС: для разбора кровли "Крокус Сити Холла" используют 100-тонный кран

Для разбора завалов в "Крокус Сити Холле" используют 100-тонный кран. Об этом сообщает МЧС. "Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника - проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируется доставить 100-тонный кран", - сообщили в ведомстве.