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МЧС: для разбора кровли "Крокус Сити Холла" используют 100-тонный кран

МЧС: для разбора кровли "Крокус Сити Холла" используют 100-тонный кран

Для разбора завалов в "Крокус Сити Холле" используют 100-тонный кран. Об этом сообщает МЧС. "Ночью с южной стороны здания работала тяжелая техника - проводили демонтаж фасада и формировали технологическое отверстие, через которое планируется доставить 100-тонный кран", - сообщили в ведомстве.

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