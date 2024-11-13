Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»

– Кто вам больше всех нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие? – Работа центров – достаточно тяжелая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии