Павел Дацюк: «Мало талантов приходит в наш хоккей, потому что он подорожал. Моему поколению школы выдавали коньки, клюшки, хоть и старенькие. Сейчас все легло на плечи родителей»

– Кто вам больше всех нравится из нынешних российских звезд НХЛ? И как объясните, что топовых центрфорвардов, игроков вашего амплуа, Россия производит очень мало, а в основном это вратари и крайние нападающие? – Работа центров – достаточно тяжелая.