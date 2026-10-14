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Zero Hedge

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Ilhan Omar's Staff Scrambled To Change Her Birth Year Days After Fraud Allegations Emerged

Ilhan Omar's Staff Scrambled To Change Her Birth Year Days After Fraud Allegations Emerged

Ilhan Omar's Staff Scrambled To Change Her Birth Year Days After Fraud Allegations Emerged One day after federal agents raided Ilhan Omar's Washington home, we lear that her congressional staff got her birth year changed in Minnesota's official legislative records in May 2019, moving it from 1981 to 1982 - months after she was sworn into Congress.

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