Кадры с "дороги жизни" в Очеретино, где ВС России нанесли поражение боевикам ВСУ

Военные ВС России вели в Очеретино жесткие боевые действия рядом с железнодорожной подстанцией. В распоряжении "Известий" оказались кадры с той самой "дороги жизни", на которой военные ВС РФ нанесли поражение военнослужащим ВСУ и украинским националистам.
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