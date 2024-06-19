Кадры с "дороги жизни" в Очеретино, где ВС России нанесли поражение боевикам ВСУ

Военные ВС России вели в Очеретино жесткие боевые действия рядом с железнодорожной подстанцией. В распоряжении "Известий" оказались кадры с той самой "дороги жизни", на которой военные ВС РФ нанесли поражение военнослужащим ВСУ и украинским националистам.