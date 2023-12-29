Чёрные дни СВО для украинской армии продолжаются. После самой ощутимой потери противника за последнее время русские войска устроили дикую охоту на американские комплексы ПВО.
Чёрные дни СВО продолжаются. После самой ощутимой потери последовала дикая охота
Комментарии
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RР
Rakhmatovacsp Рахматова
Ха - ха - ха... От души смеялась, когда смотрела видео, на котором укропитеки удирали вскачь, вприпрыжку - быстрей и резвее диких сайгаков! Видимо укропы совмещают приятное с полезным : и от наших ударов спасаются, и стремительным бегом занимаются! Готовятся бежать в Польшу!
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20 час.
НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Хорошие новости,а то всё плохие и еще хуже .Молодцы наши ребятушки, а мы им собрали много новогодних подарков.
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15 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Начинают понимать значение разведки.
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2 час.
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