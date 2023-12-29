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Царьград

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Чёрные дни СВО продолжаются. После самой ощутимой потери последовала дикая охота

Чёрные дни СВО продолжаются. После самой ощутимой потери последовала дикая охота

Чёрные дни СВО для украинской армии продолжаются. После самой ощутимой потери противника за последнее время русские войска устроили дикую охоту на американские комплексы ПВО.

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Комментарии
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Rakhmatovacsp Рахматова
Ха - ха - ха... От души смеялась, когда смотрела видео, на котором укропитеки удирали вскачь, вприпрыжку - быстрей и резвее  диких сайгаков!  Видимо укропы совмещают приятное с полезным : и от наших ударов спасаются, и  стремительным  бегом занимаются!  Готовятся бежать в Польшу!
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