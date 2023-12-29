Чёрные дни СВО продолжаются. После самой ощутимой потери последовала дикая охота

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Rakhmatovacsp Рахматова

Ха - ха - ха... От души смеялась, когда смотрела видео, на котором укропитеки удирали вскачь, вприпрыжку - быстрей и резвее диких сайгаков! Видимо укропы совмещают приятное с полезным : и от наших ударов спасаются, и стремительным бегом занимаются! Готовятся бежать в Польшу!