Нарышкин заявил о борьбе России с исходящим из Европы «нацистским злом»

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что Россия сегодня, как и 80 лет назад, ведёт непростую борьбу с исходящим из Европы «нацистским злом».
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