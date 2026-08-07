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Заболотный о том, почему выбрал СКА: «Когда начинаешь красно-синим с самого детства, в какой-то момент все равно притягивает туда же»

Экс-нападающий « Зенита », ЦСКА и «Спартака» Антон Заболотный рассказал, почему перешел в СКА рэпера Басты.

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