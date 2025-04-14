Стало известно, в какую сумму может обойтись Гренландия Трампу

Предполагаемая сумма, которую США могли бы предложить за Гренландию, может превысить $2,2 млрд. Анализ основан на предложении президента Гарри Трумэна, сделанном в 1946 году, когда Вашингтон был готов заплатить $100 млн за приобретение острова.