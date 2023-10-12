18 сентября на базе ГУО ´Дошкольный центр развития ребёнка № 43 г.Бобруйска´ прошло учебно-методическое объединение заместителей заведующих по основной деятельности учреждений дошкольного образования Ленинского района г.
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