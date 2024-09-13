Алексей Кожевников перешел в «Куньлунь». «Локомотив» отдал защитника в аренду до конца сезона

Ярославский клуб отдал 22-летнего защитника в аренду до конца текущего сезона. Игрок дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2022/23, всего провел в лиге 37 матчей и набрал 3 (1+2) очка при полезности «+7».